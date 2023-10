V Česku se urodilo o pětinu méně brambor než loni, ceny se budou zvyšovat

Podle odhadu Českého bramborářského svazu se letos v Česku kvůli dopadům počasí urodilo o 15 až 20 procent méně brambor. Kvůli dražším bramborám v obchodech by ale mohla klesnout jejich spotřeba. Momentálně stojí brambory v obchodech kolem 24 Kč za kilogram. pokud by cena překročila 30 Kč, podle svazu by zákazníci ztratili zájem. Roční spotřeba brambor v ČR se pohybuje kolem 65 kilogramů na obyvatele.

Česko navíc není v pěstování brambor zcela soběstačné. Ročně se dováží kolem 150.000 tun brambor. České brambory by tak po Novém roce mohly v obchodech chybět.