V Česku se v první polovině ledna opět uskuteční charitativní Tříkrálová sbírka

V Česku se opět uskuteční charitativní Tříkrálová sbírka. Dobrovolníci v kostýmech biblických panovníků vyrazí 1. ledna do ulic, aby do zapečetěných pokladniček vybírali peníze na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Přispět bude možné také prostřednictvím pevných kasiček umístěných v kostelech, na úřadech či v obchodech, on-line na webu sbírky či pomocí dárcovské SMS. ČTK o tom dnes informovali pořadatelé z Charity ČR.

Půjde o 24. ročník charitativní akce. "Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí desítky tisíc dobrovolníků, zejména do pokladniček vykoledují desítky milionů korun," uvedla hlavní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. Loni se vybralo rekordních 166,7 milionu korun, předloni to bylo více než 141 milionů.

Koledníci budou chodit od 1. do 14. ledna. Zazpívají či zarecitují koledy, rozdají drobné dárky, křídou napíšou nad dveře požehnání, anebo vylepí samolepku se třemi písmeny K + M + B. Výtěžek sbírky je rozdělen podle předem daného klíče. Do obcí, kde byly peníze vykoledovány, se vrací 65 procent výtěžku. Dalších 15 procent jde na činnost regionální charity. Deset procent putuje na pomoc v zahraničí, a to zejména při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo zemětřesení.