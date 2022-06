V Česku se večer otevřou dveře stovek kostelů a modliteben

V Česku se letos už po čtrnácté bude konat Noc kostelů. Návštěvníci po celé republice se dostanou do chrámů, kaplí nebo klášterů, které bývají přístupné jen při bohoslužbách, nebo jsou pro lidi běžně uzavřené. Letos je do akce přihlášeno rekordních 1726 míst. Po dvou ročnících, jejichž program omezila pandemie koronaviru, pořadatelé lákají návštěvníky na téměř 7500 různých programů. Lidé se kromě komentovaných prohlídek můžou těšit také na různé výstavy, dílny nebo třeba koncerty. Všechny akce jsou přístupné zdarma. V Praze se třeba poprvé otevře kaple Panny Marie ve Staroměstské radnici. V Brně můžou lidé zajít do katedrály svatého Petra a Pavla, kde je po mši čeká několik koncertů.