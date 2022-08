V Česku trpí suchem víc než třetina hlubší vrstvy půdy

Letošní sucho trvá delší dobu než v minulosti. Podle dat projektu Intersucho už trvá období s nedostatkem půdní vláhy v povrchové vrstvě do 40 centimetrů déle než ve výrazně suchých letech 2015, 2017 a 2018. Takové sucho už má vliv na růst rostlin. Biogové z Intersucha předpokládají, že by se proto mohlo urodit o třetinu míň zemědělských plodin, a to hlavně na jihu Moravy a severozápadě Čech. Letošní sucho způsobuje podle nich převážně nedostatek srážek, málo pršelo už loni na podzim a půda se nezavlažila ani v zimě. Podobná situace byla podle odborníků v Česku naposledy před deseti lety. Tehdy zemědělci v některých oblastech sklidili historicky nejmíň úrody.

Letos se také kvůli vyprahlé půdě objevilo víc lesních požárů, a to už od března.