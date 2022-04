V Česku vůbec poprvé zahnízdil kormorán malý

Dosud ornitologové kormorány malé pozorovali pouze vzácně, letos je prokázané hnízdění takřka 40 párů. Vzácní kormoráni malí hnízdí v jihomoravské přírodní rezervaci Věstonická nádrž na Ivaňském ostrově. Jde o ptáky, kteří přiletěli do ČR loni v létě a nezvykle se rozhodli tu zůstat po celou zimu i na hnízdní sezonu.Zatímco v 80. letech 20. století hnízdili kormoráni hlavně v jihovýchodní Evropě, nejnovější údaje z let 2013-2017 ukazují, že se tito kormoráni masivně rozšířili směrem na severozápad až do Itálie a Maďarska. Kolonie na Ivaňském ostrově představuje v současnosti nejsevernější hnízdiště v Evropě.