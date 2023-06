V Česku vzniká nová počítačová hra inspirovaná československými legionáři

Čeští vývojáři pracují na nové počítačové hře inspirované československými legionáři v Rusku. Jmenuje se Last Train Home, v překladu Poslední vlak domů, a odehrává se ve 20. letech minulého století. Videohra by měla vyjít ještě letos. A to nejen v angličtině, ale také s českým dabingem. Hráči si vyzkouší nejen bojové profese jako puškař nebo granátník, ale i ty, které se starají o provoz vlaku - ve hře jsou role kuchaře nebo topiče.