V Česku začal platit zákaz prodeje zahřívaného tabáku s příchutěmi

V Česku začal platit zákaz prodeje zahřívaných tabákových výrobků s příchutěmi a aromaty. Vyžaduje to směrnice Evropské unie. Jedním z hlavních důvodů zákazu je rostoucí obliba těchto alternativních tabákových výrobků, a to i mezi mladými. Zákaz prodeje zahřívaných tabákových výrobků s příchutěmi měly členské státy EU zapracovat do svých právních řádů s účinností od pondělí, přičemž směrnice neumožňuje po tomto termínu žádné přechodné období pro doprodej zásob. Už dříve stát zakázal prodávat klasické cigarety s příchutěmi a ochucený tabák k ručnímu balení. Prodejcům za porušení zákazu prodeje zahřívaného tabáku hrozí až 10milionová pokuta.