V Česku začala fungovat první asistenční centra

V Praze a také v Liberci se otevřela první asistenční centra pro ukrajinské uprchlíky. Obdobná centra mají vzniknout jako jakási brána do České republiky ve všech krajích. Budou řešit ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Po pondělním jednání Ústředního krizového štábu to oznámil ministr vnitra a předseda štábu Vít Rakušan (STAN). V Praze je centrum v ústřední budově Městské knihovny a funguje zároveň pro Prahu i Středočeský kraj. Na místě si mohou uprchlíci mimo jiné vyřídit potřebné dokumenty včetně třeba zdravotního pojištění, k dispozici jim budou zaměstnanci úřadu práce a dostanou základní humanitární pomoc. Pokud by zájem převyšoval kapacitu, vzniklo by další centrum. V prvních hodinách činnosti kapacity stačily. V okamžiku, kdy se fronta začne prodlužovat nad únosnou mez, je Praha podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) připravena rozprostřít centra po pobočkách v městských částech. Stejně tak by je Středočeský kraj otevřel v okresních městech, uvedl v pondělí primátor.

Také v Liberci už Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) přijalo první uprchlíky. Kraj je připraven postarat se o všechny, kteří budou pomoc potřebovat, uvedl na twitteru liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Provoz centra zajišťuje kraj ve spolupráci s hasiči, policií, Českým červeným křížem a krajským vojenským velitelstvím.