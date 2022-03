V Česku začaly fungovat jednotřídky pro děti z Ukrajiny

České školy otevřely první třídy pro ukrajinské děti, které utekly před válkou z rodné země. Projekt takzvaných ukrajinských jednotřídek připravilo ukrajinské velvyslanectví spolu s Nadačním fondem Děti Ukrajiny a emeritním rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou za podpory ministerstva školství. Učit je budou pedagogové přímo v ukrajinštině. Podle Zimy se tam mohou hlásit děti ve věku zhruba od šesti do 17 let. "Na Ukrajině je základní vzdělání jedenáctileté,“ vysvětlil. Zatím se tam přihlásilo několik stovek žáků. Žáky základních škol můžou rodiče do jednotřídek zapsat přes web nadačního fondu Děti Ukrajiny. Na webu se zároveň můžou hlásit učitelé nebo dobrovolníci, kteří umí ukrajinsky. První školy v Praze a v Brně už třídy otevřely. Podle Zimy se v tuto chvíli do projektu nahlásilo přibližně 20 škol v Praze a Brně. Očekává, že postupně budou přibývat i další školy. "Minulý týden jsme jednali s kolegy z Ostravy, kde by výuka měla začít v následujících dnech," dodal.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli řekl, že počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří přijeli do ČR kvůli ruské invazi, se podle odhadů od pátku zdvojnásobil na 100.000. Vláda by podle Gazdíka ve středu mohla projednat návrh zákona, který by měl mimo jiné zjednodušit přístup Ukrajinců ke vzdělávání v ČR. Mohl by se pro ně třeba prodloužit termín pro podání přihlášek k přijímacím zkouškám na střední školy a pokud nemají doklady o předchozím vzdělávání, mohly by místo nich předložit čestné prohlášení.