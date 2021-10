V Česku začaly volby do Poslanecké sněmovny

Ve dvě hodiny odpoledne se po celém Česku otevřely volební místnosti. Lidé tak začali vybírat své zástupce do Poslanecké sněmovny. O 200 poslaneckých křesel letos usiluje 5242 kandidátů, které nominovalo 22 volebních uskupení. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2017 mají voliči výběr užší. K volbám můžou lidé přijít až do 10 hodin večer. Zítra budou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin. Výsledky voleb se poté začnou objevovat na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.

Lidé bmohou hlasovat v téměř 14.900 volebních místnostech v Česku i ve světě.