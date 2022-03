V Česku začínají fungovat jednotřídky pro děti z Ukrajiny

České školy otevírají první třídy pro ukrajinské děti, které utekly před válkou z rodné země. Do takzvaných ukrajinských jednotřídek se zatím přihlásilo několik stovek žáků - k minulému pátku jich podle organizátorů projektu bylo asi tři sta. Učit je budou pedagogové přímo v ukrajinštině. Žáky základních škol můžou rodiče do jednotřídek zapsat přes web nadačního fondu Děti Ukrajiny. Do projektu fondu, ukrajinské ambasády a ministerstva školství se do pátku přihlásilo 9 škol. Na webu se zároveň můžou hlásit učitelé nebo dobrovolníci, kteří umí ukrajinsky.