V českých regionech chybí pracovníci v sociálních službách

Poskytovatelé sociálních služeb v českých regionech mají nedostatek zaměstnanců. Týká se to třeba Jihočeského, Libereckého nebo Moravskoslezského kraje. Potvrdila to sociální zařízení a krajské úřady oslovené Českým rozhlasem. Uchazeči o práci v domovech pro seniory nebo s tělesně postiženými nemají často potřebnou kvalifikaci, nebo je pro ně práce fyzicky náročná. Problémem jsou podle náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí Zdislavy Odstrčilové nízké mzdy v sociálních službách. V některých regionech zaměstnanci v sociálních službách pobírají plat na úrovni minimální mzdy. Podle Odstrčilové ministerstvo pracuje na zákonu, který má financování změnit. Platit by mohl od roku 2025.