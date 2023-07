V ČR bylo v pololetí zprovozněno o čtvrtinu víc fotovoltaických elektráren než za celý loňský rok

Počet slunečních elektráren v Česku se rychle zvyšuje. V první polovině roku se do sítě připojilo o 69 procent víc fotovoltaik než za celý rok 2022. Uvedla to Solární asociace na základě údajů od provozovatelů distribučních sítí. Solární boom v Česku táhnou podle asociace hlavně domácnosti. Od začátku roku bylo do sítě připojeno přes 45 tisíc solárních elektráren, loni to bylo zhruba 34 tisíc elektráren za celý rok. Podle ředitele Solární asociace Jana Krčmáře slibný rozvoj fotovoltaik brzdí složité povolovací procesy, odpor některých památkářů nebo nejednotný přístup úřadů.