V ČR mají vzniknout další probační domy pro lidi podmíněně propuštěné z vězení

V České republice by v budoucnosti měly vzniknout další probační domy pro lidi podmíněně propuštěné z vězení. První zařízení tohoto dnes slavnostně otevřeli v Písku. Klienti by do něj měli nastoupit v prosinci. Novinářům to dnes řekli zástupci Probační a mediační služby a ministerstva spravedlnosti.

"Já jsem přesvědčený, že první neznamená poslední. Jsem také přesvědčený, že v dohledných několika letech budeme stavět další probační dům. Tentokrát bude třeba určený i pro ženy," uvedl náměstek ministra spravedlnosti Petr Dohnal.

Probační dům v Písku má kapacitu pro 16 klientů, a to jen mužů, kteří zde budou moci zůstat nejdéle půl roku. Adepti na umístění v Probačním domě musí splnit řadu kritérií. Dohnal uvedl, že Česká republika se inspirovala v zahraničí, kde podobné instituce mnoho let fungují. Podle náměstka je právě období po propuštění z vězení nejkritičtější pro případné opakování trestné činnosti. Zařízení má vězňům po propuštění poskytnout základní servis. Úředníci jim pomohou třeba s řešením problémů, jako je dluh, se sháněním práce a s bydlením.