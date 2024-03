V ČR opět padly teplotní rekordy, ještě tepleji by bylo bez prachu ze Sahary

V Česku druhý den po sobě padaly teplotní rekordy, v sobotu je zaznamenalo 46 ze 165 stanic měřících alespoň 30 let. V Plzni na dvou stanicích bylo víc než 24 stupňů Celsia. Teploty byly velmi vysoké právě na jihozápadě Čech i díky velmi nízké vlhkosti. Na sociální síti to napsal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nenaplnila se tak možnost, že by dnešek byl s teplotou 25 stupňů a vyšší prvním letním dnem letošního roku, teploty totiž snížil saharský prach v ovzduší. Meteorologové zdůraznili, že šlo o extrémní hodnoty naprosto netypické pro konec března.