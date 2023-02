V ČR se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů, stále méně než před covidem

V České republice se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů. Proti předchozímu roku 2021, který byl ještě výrazně ovlivněn pandemií nákazy covid-19, je to nárůst o 71 procent. Stále je to ale o 2,5 milionu turistů méně než v předcovidovém roce 2019. Ve srovnání s ním loni scházeli zahraniční turisté.

Českých turistů se v tuzemsku ubytovalo zhruba 12,1 milionu, cizinců pak 7,3 milionu. "Návštěvnost domácích hostů už v příjezdech i přenocováních rok 2019 překonala o devět procent, ale stále chybí ubytovatelům třetina (32,5 procenta) zahraniční klientely," sdělil ČSÚ. Předcovidový rok 2019 loni v počtu ubytovaných turistů překonaly kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Kraj Vysočina.

Stále nejvíce turistů jezdí do Česka ze sousedního Německa. Loni se jich v ČR ubytovalo 1,85 milionu. Slováků dorazilo do českých ubytovacích zařízení téměř 780.000 a Poláků bezmála 615.000. Následovali Američané, Britové a Ukrajinci. Statistici upozornili, že do výsledků jsou započítány údaje týkající se ukrajinských občanů, kteří si ubytování hradili sami.