V ČR vzniká první specializované centrum pomoci pro oběti sexuálního násilí

V Praze vzniká první specializované centrum pro oběti sexuálního násilí v Česku. Fungovat by mělo začít příští rok na podzim. Provoz zahájí či rozšíří i čtyři další centra pro oběti domácího násilí, a to v Brně, Mostě, Českých Budějovicích a Ostravě. Na tiskové konferenci to oznámili šéf odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády Radan Šafařík a šéfky neziskových organizací, které budou provoz center zajišťovat. Na 25 listopadu připadá Mezinárodního den proti násilí na ženách.

Podle poslední zprávy evropské sítě proti násilí WAWE nejsou v Česku služby pro oběti sexuálního násilí dostupné. Chybí centrum pomoci i krizová linka. Zmiňuje to také nová národní strategie rovnosti žen a mužů s opatřeními na deset let, kterou v březnu schválila vláda. Tento dokument počítá se zřízením služeb ve čtyřech velkých městech i s krizovou linkou a osvětou.

"Centrum pro oběti znásilnění a sexuálního násilí u nás zatím nemáme ani jedno. Přitom například v Belgii či Dánsku je takové centrum v každém regionu. V příštím roce by mělo vzniknout pět nových center pro oběti různých forem násilí na ženách," uvedl Šafařík. Podle něj průzkumy ukazují, že domácí násilí zažila v Česku každá třetí žena a každý čtrnáctý muž.