V Divadle Kalich oslaví 2000. reprízu muzikálu Krysař od premiéry v roce 1996

V pražském Divadle Kalich dnes za účasti autorů Mirjam a Daniela Landových oslaví 2000. reprízu muzikálu Krysař od premiéry v roce 1996. Bude to zároveň 200. repríza aktuálního nastudování muzikálu z roku 2017. Krysař se přes 20 let uvádí nejen na českých jevištích. Před třemi lety Landa převzal ocenění za 150.000 prodaných nosičů s hudbou z tohoto muzikálu.

"Muzikál Krysař je dnes aktuální snad ještě více než v době svého vzniku. Autor si pochopitelně nemůže přát víc, než že na svém díle nemusí změnit ani čárku, a přesto výstižně pojmenovává naši přítomnost, realitu, ve které žijeme," uvedl producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek. Krysař je řazen mezi nejúspěšnější původní české muzikály.

Podle režisérky Mirjam Landy muzikál Krysař neztrácí na divácké atraktivitě, protože jde o lákavý, jednoduchý příběh s chytlavou hudbou. "Příběh žene dopředu a narůstá. Každá scéna má svůj smysl. To vše je prokládané tanečními sekvencemi. A ještě to celé má poselství. Co bychom mohli chtít víc?" podotkla. Muzikál Krysař vznikl na motivy novely Viktora Dyka, inspirované německou pověstí ze třináctého století.