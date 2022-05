V Dolní Moravě se dnes pro turisty otevírá nejdelší visutý most pro pěší na světě

V horském resortu Dolní Morava na Orlickoústecku se dnes pro turisty otevírá nejdelší visutý most pro pěší na světě Sky Bridge 721. Ve výšce 95 metrů překonává údolí Mlýnského potoka z horského hřebene Slamník na hřeben Chlum. S délkou 721 metrů překonává dosud nejdelší visutou pěší lávku, která je v Portugalsku nedaleko města Arouca na sever od Lisabonu.

Po chodníku o šířce 1,2 metru lze přejít jen jedním směrem. Návštěvníci si na druhé straně mohou projít naučnou stezku Most času s prvky rozšířené reality. Hra s devíti naučnými panely se dotýká témat ochrany přírody a pohybu v ní, ale i historie a příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy od roku 1935 do současnosti. Pěšky se pak vrátí do výchozího bodu u chaty Slaměnka. Proti výkyvům vlivem větru konstrukci zajišťuje 60 větrných lan různého průměru.

Více se dočtete zde: https://cesky.radio.cz/v-dolni-morave-vznika-visuty-most-dlouhy-pres-700-metru-nejdelsi-sveho-druhu-na-8735011