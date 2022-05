V Dolní Moravě se v pátek otevře nejdelší visutý most na světě

V rekreačním středisku v Dolní Moravě na Orlickoústecku se v pátek otevře visutý most Sky Bridge. Ve výšce 95 metrů překonává údolí Mlýnského potoka z horského hřebene Slamník na hřeben Chlum. S délkou 721 metrů bude stavba pro pěší nejdelší svého druhu na světě. Atrakce má pomoci stabilizovat či zvýšit návštěvnost areálu, řekl generální ředitel společnosti Sněžník Martin Palán. Podle ochránců přírody je projekt problematický, nepříznivě ovlivní ráz krajiny. Výstavba Sky Bridge stála zhruba 200 milionů korun. Podle Palána by se investice měla vrátit do deseti let. Na visutý most turisté nastoupí v nadmořské výšce 1110 metrů a vystoupí o šest metrů výše. Návštěvníci se do výchozího bodu dopraví lanovkou, na druhé straně mostu si mohou projít naučnou stezku Most času s prvky rozšířené reality. Hra s devíti naučnými panely se dotýká témat ochrany přírody a pohybu v ní, ale i historie a příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy od roku 1935 do současnosti.