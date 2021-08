V Domažlicích končí třídenní Chodské slavnosti, kvůli covidu v omezeném rozsahu

Přes 1000 lidí, hlavně krojovaných, se dnes sešlo na mši na Vavřinečku nad Domažlicemi, známém poutním místě na Veselé hoře. Šlo o vrchol třídenních 67. Chodských slavností, které měly letos kvůli protiepidemickým opatřením omezený rozsah. Na největších a nejstarších folklorních slavnostech v ČR bylo méně návštěvníků. ČTK to řekl ředitel městského kulturního střediska Michal Karolyi. Velmi hrubě odhadl, že by to mohlo být 20.000 lidí, čtvrtina proti vrcholným letům. Loni byly slavnosti virtuální, letos už je chtělo mít město živé.

Řada lidí kvitovala, že na slavnostech byly jen řemeslné a historické stánky. "Zmizel kýč z centra. A určitě je zachované duchovno," uvedl dlouholetý návštěvník Pavel Hruška z Plzně. Je velmi rád, že letos byly slavnosti živé, ne virtuální.