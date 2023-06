V dotační kauze soud v Liberci uznal vinnými všech 11 obžalovaných

Krajský soud v Liberci uznal vinnými všech 11 obžalovaných včetně bývalého europoslance Roberta Duška (SOCDEM) v dotační kauze, která je spjatá s výstavbou termálních lázní v Chrastavě, opravou hotelu Praha v Jablonci nad Nisou a rekonstrukcí Liberecké výšiny. Na dotacích tyto tři stavby získaly před více než deseti lety bezmála 200 milionů korun, podle obžaloby protiprávně. Výši trestu soud zatím nesdělil, předseda senátu čte rozsudek.

Věc se týká evropských projektů z let 2008 až 2012, jejichž spojovacím článkem jsou společnosti skupiny Imstav a jejich majitel Jan Imlauf. Podle spisu Imlauf skrytě vlastnil přes firmy Dům pohoda a Družstvo PLP Invest termální lázně, hotel i rozhlednu, jejichž výstavbu nebo opravu provedly jeho firmy ve zmanipulovaných zakázkách za evropské dotace. Dušek byl v té době europoslancem a spolu s tehdejším náměstkem libereckého hejtmana Martinem Seppem (také za SOCDEM) podle obžaloby dostali od Imlaufa úplatek 12 milionů korun za to, že zajistí lepší hodnocení jeho projektů při žádání o dotaci. Oba to u soudu opakovaně popřeli a uvedli, že s Imlaufem měli špatné vztahy.

Obžalovaní čelí obvinění ze sedmi trestných skutků, nejzávažnější je korupce a poškození finančních zájmů EU.