V elektrárně Dukovany budou při čtvrtečním cvičení vidět kouřové efekty

V Jaderné elektrárně Dukovany budou při cvičení tento týden ve čtvrtek použité kouřové efekty, které mohou být viditelné i v blízkém okolí. Upozornila na to dnes firma ČEZ. Cvičení bude zaměřené na součinnost se Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která v elektrárně provozuje úložiště středně a nízkoradioaktivních odpadů, uvedl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

"Může se totiž stát, že někdo by si ten dým mohl vyložit nesprávně jako havárii a mohl by podlehnout panice," uvedl ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec. O akci jsou podle něj informované obce ve dvacetikilometrovém pásmu Dukovan. Tématem čtvrtečního cvičení bude požár v otevřené jímce radioaktivních odpadů se zahořením obalových souborů. Do cvičení budou zapojené jen předem vybrané skupiny zaměstnanců, uvedl mluvčí. Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývá zhruba pětinu spotřeby elektřiny v ČR.