V H. Brodě je k vidění výstava o odkazu novináře Karla H. Borovského

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod dnes zpřístupnilo výstavu Karel Havlíček v našich životech. Představuje posmrtný kult novináře a literáta Karla Havlíčka Borovského, od jehož narození uplyne 31. října 200 let. Výstava bude k vidění do 23. ledna příštího roku.

Výstavu tvoří přibližně 200 ze 7000 předmětů, které jsou v součástí muzejních sbírek a mají ke spisovateli vztah. Originálnost výstavy je podle ředitele muzea Michala Kampa v tom, že není výstavou o Havlíčkovi, ale o jeho odkazu, jak ho vnímala společnost. Někdy byl mučedníkem, jindy udatným bojovníkem proti Němcům, jindy hlavně panslavistou.

"Někdy jde o exponáty až kultovní povahy," řekl Kamp. Patří mezi ně růžička ze zrcadla z pokoje, kde Havlíček zemřel. "Skoro by se to nazvalo svatou relikvií, věcí, kterou byli lidé ochotni si vzít. Čím blíže to bylo té smrtelné posteli, tím lépe. A opravdu se k tomu chovali jako k relikvii, protože to přežilo do dneška," řekl Kamp. Výstava je v domě, který spisovatelova rodina vlastnila od roku 1832, později se stal památníkem Borovského.