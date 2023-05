V H. Králové začíná národní skautské jamboree, největší na území ČR od roku 1931

V areálu letiště na okraji stotisícového Hradce Králové dnes začíná národní skautské jamboree. V multifunkčním areálu Park 360 organizátoři očekávají na 6 tisíc účastníků včetně dobrovolníků, kteří zajistí provoz akce, a doprovodu mladých skautů. Podle pořadatelů půjde o největší skautské setkání na území ČR od roku 1931. Akce, kterou pořádá Junák - český skaut, skončí 8. května dopoledne. Národní skautské jamboree je celorepublikovým setkáním skautů a skautek ve věku od 10 do 16 let, které probíhá za podpory dobrovolníků starších 15 let. Naposledy se v Česku uskutečnilo v roce 2008, ale ne v takovém rozsahů, jaký se očekává v Hradci Králové. „Základní myšlenkou jamboree je založit tradici, která podpoří družiny, ale i jednotlivce. Tradici, která povede nejen k posílení družinového ducha, ale i k poznání nových přátel, načerpání svěží inspirace a získání chutě rozvíjet se nejen na skautské cestě,“ přiblížili organizátoři.

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Počet skautů a skautek v ČR podle posledního sčítání překonal 75.000, členská základna stoupá od roku 2006, uvedli zástupci organizace. Skauting je největším hnutím mladých lidí na světě. Hlásí se k němu 60 milionů lidí ve více než 215 zemích.