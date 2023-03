V Harrachově už po 75. přivítal jaro Krakonoš

V Harrachově se v sobotu Krakonoš s početnou družinou maškar loučil se zimou a vítal jaro. Událost, která každoročně láká do města tisíce lidí, se uskutečnila už po pětasedmdesáté, a je tak v Harrachově akcí s nejdelší tradicí. Slávu provázelo slunečné jarní počasí, zima a zimní sezona ale ještě nekončí. V oblíbeném krkonošském středisku se bude lyžovat až do Velikonoc. "Zima rozhodně ještě neskončí, ještě vás trochu potrápím, protože vy, jak vysvitne sluníčko, tak už byste chtěli, aby bylo teplo," řekl Krakonoš v jehož kostýmu se ukrýval dlouholetý pracovník Správy Krkonošského národního parku František Veverka. Do Krakonošova průvodu se zařadil i Trautenberk nebo mytický ochránce sousedních Jizerských hor Muhu a víla Izerína. Nechyběli čerti, ale ani masky veskrze moderní. V průvodu za Krakonošem nechyběl tradičně ani kočár Jana Nepomuka hraběte z Harrachu provázeného chotí Marií Markétou a dětmi. Harrachové se zasloužili o rozvoj regionu i zdejší sklárny, kde se sklo vyrábí už přes 300 let.