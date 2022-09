V Havířově se při pádu atrakce zranilo 14 lidí, primátor zrušil slavnosti

V Havířově na Karvinsku dnes odpoledne spadla v lunaparku atrakce, podle magistrátu se zranilo 14 lidí, převážně dětí. ČTK to řekla mluvčí města Rosalie Seidl Pokorná. Primátor Josef Bělica předčasně ukončil Havířovské slavnosti, které se ve městě konají. Zrušil i hudební program, nevystoupí kapely Kabát a Wanastowi Vjecy či Lucie Bílá. Policie zjistila, že s atrakcí byly problémy už v pátek. Hledají proto svědky a kamerové záznamy.

Podle informací ČTK šlo o extrémnější verzi řetízkového kolotoče. Konstrukce se sedačkami vyjížděla po středovém sloupu asi do výšky 15 metrů. V okamžiku, kdy měla klesat, se horní část s rameny a sedačkami utrhla. "Odhadem to spadlo z výšky 15 metrů. Spadlo to na pokladny, které byly dole. Ty jsou zničené. Hodně lidí má polámané nohy," řekl ČTK svědek události.