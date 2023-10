V hnízdě sršní asijských v Plzni bylo asi sto trubců a pět královen

V hnízdě sršní asijských, objeveném v neděli večer v Plzni, bylo asi 100 trubců a pět královen, které ještě nebyly schopné vyletět z hnízda a zazimovat. Je velmi pravděpodobné, že žádné královny nevylétly. ČTK to řekl Zdeněk Myslík z plzeňské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) na základě zjištění Západočeského muzea. Jiné hnízdo se nenašlo. Jde podle něj o dobrou zprávu. Tento invazní druh hmyzu se specializuje na lov včel. Zhruba osmikilogramové hnízdo, větší než lidská hlava, vytrasovali přírodovědci s pomocí občanů v 15 metrech na akátu v Předních Skvrňanech. Hasiči pak ze žebříku hmyz otrávili speciálním plynem. Šlo o první potvrzený nález tohoto hmyzu v ČR. Podle přírodovědců se sršeň asijská do ČR dostala zřejmě kamionem s ovocem ze Španělska. Odborníci doufají, že v ČR je krátká vegetační sezona na to, aby hnízdo začalo produkovat královny, na rozdíl třeba od Francie a Španělska. Ochránci přírody stále sbírají stovky podnětů od lidí, ty závažné ověřují.