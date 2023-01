V Hořicích na Šumavě se sejdou stovky příznivců pašijových her

Stovky příznivců pašijových her z 15 evropských zemí se v červnu sejdou v Hořicích na Šumavě na Českokrumlovsku. Uskuteční se zde kongres Europassion 2023. Na akci se setkávají zástupci měst a obcí z celého kontinentu, kde se udržuje tradice inscenací pašijových her. V tiskové zprávě o tom informoval starosta Hořic na Šumavě Martin Madej. „Kongres Europassion je skvělá možnost prezentovat v evropském měřítku tuto krásnou a specifickou křesťanskou tradici tak zdařile umělecky a osobitě uchopenou právě obyvateli Hořic na Šumavě," uvedl Madej. Pašijové hry, tedy divadelní inscenace, jejíž součástí je i ukřižování Ježíše Krista, mají v Hořicích na Šumavě tradici od roku 1816. Tradice hořických pašijových her přitom sahá až do 13. století. Autorem textu divadelní hry byl místní tkadlec a sběratel Paul Gröllhesl. V roce 1893, kdy byla v Hořicích otevřena budova pašijového divadla, představení zhlédlo na 30.000 diváků. V současnosti v Česku pašijové hry připravují už jen v České Lípě a Žďáru nad Sázavou. V Hořicích na Šumavě na kongresu, který se uskuteční od 8. do 11. června, očekávají účast minimálně tří stovek delegátů.