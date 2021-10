V Izraeli vystavují fotografie z rodného kraje Františka Kupky

Český Dům Jeruzalém v Izraeli spolu s Městem Dobruška pořádají do 15. 10. výstavu Rodný Kraj Františka Kupky objektivem Honzy Ježdíka. Otevřena bude denně od 17:00 do 22:00. Český fotograf Honza Ježdík (1982) je stejně jako Kupka opočenským rodákem. Objektiv držitele prestižního ocenění Czech Press Photo zachytil nádhernou přírodu, známá místa i skrytá zákoutí měst Opočno, Dobruška, Jaroměř a jejich okolí. Spoluzakladatel světové výtvarné abstrakce František Kupka zde čerpal prvotní inspirativní podněty, které posléze naplno rozvinul ve své unikátní umělecké tvorbě. Letos si připomínáme 150 let od narození génia.

Dětství a mládí prožil Kupka v sousední Dobrušce a malířství začal studovat v nedaleké Jaroměři. Rodný kraj Františka Kupky ohraničují řeky Labe a Orlice a hřebeny Orlických hor. Vedle celé řady pozoruhodných šlechtických sídel, roubených stavení či židovských památek nabízí obdivuhodné přírodní scenérie. Lesnatá podhorská krajina je protkána rozkvetlými loukami či klikatícími meandry potoků a říček.