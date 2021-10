V Izraeli zemřel československý letec RAF Arton, prožil dramatický život

V Izraeli minulý týden ve věku 99 let zemřel československý letec Petr Arton. Za druhé světové války sloužil v britském Královském letectvu (RAF) u 311. československé bombardovací peruti. ČTK to dnes sdělila Darja Čablová z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Arton podle Adama Hradilka z ÚSTR, který se jeho životem zabýval, uprchl před nacisty přes Japonsko do Velké Británie, kdy sloužil u RAF.

Po válce se v Československu podílel na převzetí moci komunisty a následně působil jako československý agent ve Velké Británii. Po odhalení byl vyhoštěn do Izraele, protože v Československu mu v souvislosti s politickým procesem kolem Rudolfa Slánského hrozilo vězení nebo i trest smrti. V Izraeli Arton strávil zbytek života. Hradilek s ním několikrát hovořil a napsal o něm knihu, jejíž vydání se připravuje.

Hradilek řekl, že se Petr Arton narodil jako Szlama Apfelbaum v Pruszkově u Varšavy. Otec pocházel z Polska, jeho předci z Běloruska. Jako tříletý se Arton přestěhoval s rodiči do Teplic. Podle Hradilka se považoval za Čecha, chodil například do české školy, i když doma rodina mluvila německy. Po záboru čs. pohraničí nacistickým Německem rodina uprchla do Prahy a následně se kvůli židovskému původu snažila dostat do bezpečí.