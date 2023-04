V jarní sbírce potravin darovali Češi přes 430 tun zboží, méně než na podzim

Češi v letošním jarním kole Sbírky potravin darovali téměř 440 tun zboží. To je víc než před rokem, ale méně než na podzim. Informovali o tom organizátoři sbírky. Do té se tentokrát zapojilo přes 1500 obchodů po celém Česku. Až do 2. května můžou ještě lidé nakoupit potraviny a drogerii v online obchodech. Dary zákazníků budou potravinové banky průběžně rozdělovat osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v nouzi a dalším potřebným. Podle pořadatelů sbírky jsou potravinové banky poslední dobou pod velkým náporem - a to hlavně kvůli zdražování potravin. Přibývá také lidí ohrožených chudobou.