V katedrále sv. Víta jsou vystavené korunovační klenoty

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě jsou ode dneška po pět dnů vystavené české korunovační klenoty. Oproti podobným předchozím výstavám budou moci lidé vidět navíc další relikvii s velkým symbolickým významem pro český národ, lebku sv. Václava. Výstava je přístupná zdarma a není možné si na ni pořídit či rezervovat vstupenky předem.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.

Na Hrad dorazil i prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO). Čeká ve frontě na výstavu korunovačních klenotů. Serveru Seznam Zprávy dnes na Hradě řekl, že se chce podívat, jak dlouho fronta na výstavu trvá. Uvedl, že by jako prezident zvažoval vystavení korunovačních klenotů vždy o svátcích. Když ale dnes frontu viděl, poznamenal, že "by to asi chtělo nějakou trvalou výstavu".