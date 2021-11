V Kladně je nový multikulturní prostor propojující historii, gastronomii a umění

V Kladně vznikl nový multikulturní prostor nazvaný Dům 550. Propojuje historii, gastronomii a umění. Návštěvníky zve do prostředí z přelomu z 19. a 20. století. Konají se zde různé autentické zážitkové akce, od možnosti ochutnávky dobového menu až po strávení celého dne v minulosti s patřičným programem i společností. Kromě zážitků, na které je nutné se předem objednat, od prosince spustí pravidelné páteční otvírací hodiny, řekl ČTK správce Domu 550 Lukáš Hemek.

Kromě nábytku, obrazů či vybavení toalet je autentické veškeré sklo i servis. Vztah k regionu by měla připomínat historická pohovka, která brzy přibude do místnosti zařízené jako salon. Podle Hemka by měla pocházet z lánského zámku. Historický program návštěvníkům představí každodenní život šlechty.