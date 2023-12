V Klánovickém lese pokračuje policejní pátrací akce kvůli dvojnásobné vraždě

Policisté pokračují v pátrání v Klánovickém lese. Hledají cokoliv, co může mít souvislost s páteční dvojnásobnou vraždou. Podle policie je jednou z obětí dítě. V Klánovicích jsou při pátrací akci nasazené stovky policistů. Mají tam mobilní operační centrum a využívají taky psi a koně. Policie zároveň žádá, aby lidé kvůli pátrání do lesa nevstupovali. Policisté nalezli v Klánovickém lese dva mrtvé v pátek odpoledne poté, co svědkyně nahlásila, že slyšela střelbu. Podle médií jsou oběťmi dvaatřicetiletý muž a jeho teprve dvouměsíční dcera. Policie už dříve uvedla, že objasnění této dvojnásobné vraždy je její prioritou a na případu pracuje tým několika desítek těch nejzkušenějších kriminalistů. Podle médií policie v lese hledá zbraň, MF Dnes napsala, že kriminalisté pracují i s verzí, že pachatel je po smrti a jeho tělo se nachází někde v rozlehlém lese. Policie případ nekomentuje, její mluvčí Jan Rybanský v úterý oznámil, že právo na poskytování informací v případu dvojnásobné vraždy si vyhradilo Městské státní zastupitelství v Praze. Ani to ale bližší informace nesdělilo.