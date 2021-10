V Křižanech na Liberecku objevila žena na zahradě sošku Ježíška z 15. století

V Křižanech na Liberecku objevila žena při práci na zahradě středověkou sošku Ježíška. Drobná plastika z pálené hlíny je podle znalce ze druhé poloviny 15. století, a poputuje proto do Severočeského muzea v Liberci. Poctivou nálezkyni Liberecký kraj odmění 8000 korunami, což odpovídá 20 procentům odhadované ceny zhruba 600 let staré sošky. Podobných nálezů není mnoho, lidé je často zatají a prodají na burzách či do soukromých sbírek, řekl novinářům archeolog muzea Petr Brestovanský.

Soška představuje malého Ježíška bez šatů, který drží v levé ruce kouli neboli sféru, která symbolizuje svrchovanou moc. Sošce chybí spodní část od půli stehen. "Podobné plastiky v Evropě známe, ale v řádu jednotek," dodal archeolog.