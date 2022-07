V Krkonoších opět hlídkují strážci národního parku na koních

Strážci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) i letos vyrážejí na obhlídky hor na koních. S dvoučlennými hlídkami se turisté mohou nejčastěji setkat o víkendech na hřebenech Krkonoš, kde je návštěvnost nejvyšší. ČTK to řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Poprvé vyrazili strážci do terénu na koních v roce 2012, od té doby každou letní sezonu od května do září. "Zapojení koní do strážní služby se osvědčilo. Kůň je úžasný komunikační prostředek mezi strážcem a veřejností," řekl ČTK Drahný.