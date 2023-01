V Krkonoších pokračuje pátrání po pohřešované ženě a jejím tříletém dítěti

V Krkonoších v okolí Pece pod Sněžkou dnes ráno opět začalo pátrání po čtyřicetileté Janě Kovářové a jejím tříletém synovi z okresu Praha - západ. Díky příznivému počasí policie do pátrání nasadí i vrtulník. Rozsáhlá sobotní pátrací akce, do níž se zapojilo na 80 policistů, hasičů a členů horské služby, žádný výsledek nepřinesla. Neúspěšné bylo i následné noční pátrání policie. ČTK to řekla mluvčí policie Iva Kormošová.

Horská služba uveda, že do dnešního pátrání v terénu nasadí asi 20 záchranářů a s nimi tři psovody se psy. Pátrat by měli v okolí Pece pod Sněžkou v lokalitách Richterových bud a Obřího a Modrého dolu.

Pohřešování oznámil partner ženy a otec jejich syna v pátek odpoledne na policejním oddělení v Libčicích nad Vltavou u Prahy. Podle policie žena zřejmě odjela autem do Pece pod Sněžkou do penzionu U Sochorů. V Peci pod Sněžkou se žena ubytovala i s dítětem v neděli 25. prosince a pobyt měla do pátku 30. prosince. V pátek vpodvečer se majitelka penzionu obrátila na policii s tím, že ženu naposledy viděla v úterý 27. prosince dopoledne. S ženou se nemohla spojit, pokoj v penzionu byl zamčený a před penzionem stále stálo ženino auto. Po otevření v pokoji nikdo nebyl, ale v pokoji měla žena své věci.