V Krkonoších připravují utajené místo pro vysazení kriticky ohroženého motýla

Vyřezávkou dřevin začala ve východních Krkonoších příprava utajené lokality pro vysazení kriticky ohroženého druhu motýla - jasoně červenookého. Přípravy pro návrat vzácného motýla do Krkonoš trvají déle než rok, jeho vypuštění do krkonošské přírody se předpokládá začátkem června 2023, řekl ČTK předseda ochranářské skupiny JARO David Číp. Ochranáři v oblasti spolupracují se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP), která má hlavní sídlo ve Vrchlabí. "Příprava lokality bude rozložena do několika měsíců, zásahy bude nutné průběžně opakovat," řekl ČTK Číp. Nová generace jasoně červenookého, která vznikla v chovatelské stanici v Královéhradeckém kraji, bude základem pro krkonošskou populaci. Jasoň je podle vědců jedním z ukazatelů zdravé přírody, tam, kde prospívá, se obvykle daří i dalším druhům nejen hmyzu, ale také celému ekosystému.