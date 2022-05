V Krkonoších se začíná rýsovat sněhové pole známé jako Mapa republiky

Na úbočí Studniční hory ve východních Krkonoších se začíná rýsovat sněhové pole známé jako Mapa republiky. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) odhaduje, že ještě nyní by tam mohl sníh v maximech dosahovat devíti metrů. ČTK to řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Odhadl, že by Mapa republiky mohla letos odtát na přelomu června a července. Loni roztála v první polovině července. Absolutní maximum Správa KRNAP zaznamenala v zimní sezoně 1999/2000, kdy tam byla 15,7 metru mocná sněhová vrstva. Sněhové pole tam tehdy odtálo v první dekádě srpna. Maxima jsou tam zaznamenávána většinou na jaře.

Mapou republiky se nazývá sněhové pole na jižním svahu Studniční hory nad Modrým dolem, bývá v nadmořské výšce 1420 až 1455 metrů. Přestože leží na jižním svahu, který odtává nejdříve, sníh tam zůstává nejdéle v Krkonoších. Jak sněhové pole odtává, ztrácí postupně tvar první republiky, až nakonec zůstávají střední Čechy.