V Krkonoších skončila lyžařská sezona

V nejvyšších českých horách Krkonoších dnes skončila letošní lyžařská sezona. Naposledy se lyžovalo ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou, na Černé hoře a v Harrachově. Ostatní krkonošská střediska provoz ukončila již v minulých týdnech. Sezona v Krkonoších trvala od 3. prosince, kdy se začalo lyžovat na Černé hoře. Od úterý se turisté dostanou na hřebeny Krkonoš jen pěšky, žádná z lanovek již nepojede.

Uplynulá zimní sezona byla podle SkiResortu lyžařsky povedená. "Sezonu uzavíráme po 137 dnech provozu. Kromě poměrně výrazné oblevy kolem přelomu roku nám počasí přálo," uvedla mluvčí. Podotkla, že v první polovině sezony návštěvnost negativně ovlivnila proticovidová opatření, náklady pak zvýšilo zdražení elektřiny a pohonných hmot.

SkiResort Černá hora - Pec zahájí letní sezonu o víkendu 30. dubna a 1. května, kdy by se měla rozjet kabinová lanovka na Černou horu a otevřít by měla Herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Od 7. května by lanovka na Černou horu měla jezdit denně. Ve Špindlerově Mlýně vstoupí do denního provozu lanovka ne Medvědín 30. dubna.

Kabinová lanovka na Sněžku vstoupí do trvalého provozu letní sezony 30. dubna. V dubnu je ve všední dny kvůli pravidelné jarní odstávce mimo provoz a jezdí jen o víkendech.