V Kyjevě jednají společně česká a ukrajinská vláda

V Kyjevě začalo dnes dopoledne společné zasedání české a ukrajinské vlády. Oznámil to na twitteru náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis. Do Kyjeva s premiérem Petrem Fialou přijeli za český kabinet také tři vicepremiéři a čtyři ministři, informoval úřad vlády. Členy české delegace čeká vedle jednání s ukrajinskými ministry i schůzka s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Původně se měli sejít i s předsedou Nejvyšší rady Ruslanem Stefančukem, ale schůzka byla zrušena. Cesta má vyjádřit jasnou podporu Ukrajině čelící ruské vojenské invazi, uvedla Strakova akademie. Fiala se Zelenským by měli podle úřadu vlády podepsat společnou deklaraci k euro-atlantické perspektivě pro Ukrajinu. Česká republika je až do konce letošního roku předsednickou zemí EU.

Do Kyjeva doprovodili Fialu vicepremiéři Vít Rakušan, Marian Jurečka a Vlastimil Válek, ministryně obrany Jana Černochová, ministr zahraničí Jan Lipavský, ministr financí Zbyněk Stanjura a ministr dopravy Martin Kupka. "Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky. Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat," uvedl Fiala na twitteru. Do Kyjeva česká delegace přijela zhruba s hodinovým zpožděním oproti plánům, důvodem byly dnešní výbuchy v oblasti. Ruské rakety totiž podle kyjevských úřadů ráno opět mířily na civilní infrastrukturu metropole.