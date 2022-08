V laboratoři ponořené v lomu na Semilsku budou 3 lidé simulovat pobyt na Měsíci

Sedm dnů by měla od dnešního odpoledne strávit tříčlenná posádka v podvodní laboratoři ponořené v desetimetrové hloubce lomu v Jesenném na Semilsku. Vědecká mise Diana by měla simulovat pobyt na Měsíci. ČTK o tom dnes informoval mluvčí projektu Miloš Čihák. Jde již o třetí misi v projektu Hydronaut, což je hlubinná laboratoř pro výzkum přežití člověka v extrémních podmínkách. "Diana volně kopíruje misi Artemis, tedy připravovaný návrat člověka na Měsíc, který plánuje americká NASA odstartovat v roce 2023. Tomu je přizpůsobený nejen scénář mise, ale i její vědecká náplň," uvedl Čihák. Jak součást mise bude fungovat velín ve věži na břehu a na hladině lomu bude plout stanice s tříčlennou posádkou, která bude simulovat vesmírnou loď obíhající Měsíc. Analogii přistávacího modulu Eagle projektu Apollo představuje laboratoř DeepLab H03 Naty vážící 35 tun. Ponořená bude v hloubce zhruba deset metrů a její zásobování energiemi a vzduchem bude zajišťováno ze břehu. Tříčlenná posádka laboratoře bude plnit vědecké úkoly a naplánované jsou také tři podvodní výstupy, jež by měly simulovat výstup na povrch Měsíce.