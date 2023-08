V Letňanech se dokončuje nový filmový ateliér se speciální technologií

V pražských Letňanech se dokončuje sedmý filmový ateliér pro českou filmovou společnost Prague Studios. Kolaudace by měla být 29. srpna. Ateliér je specifický využíváním takzvané Led Volume Technology (LVT), která nahrazuje klasické pozadí obrazovkami s promítáním filmového okolí v reálném čase. Informovala o tom v tiskové zprávě česká společnost Metrostav, která výstavbu realizuje. Náklady na stavbu včetně technologie dodávané investorem budou podle mluvčího Metrostavu Radima Many dosahovat přes 300 milionů korun bez DPH. Nová hala Stage 7 o velikosti 1250 metrů čtverečních svou rozlohou překonala ateliéry Barrandov. Její součástí je kompletní filmové zázemí, jako jsou šatny, maskérny, místa pro catering, střižny a serverovny. Budova by tak podle tiskové zprávy měla fungovat jako kompletní výrobní jednotka pro natáčení náročných hollywoodských produkcí. Zástupci Prague Studios pro ČTK uvedli, že dodavatel LVT pro nový ateliér se momentálně vybírá. Z celkové investice by mělo jít přibližně 200 milionů korun právě na toto technologické vybavení. LVT nahrazuje klasické pozadí obrazovkami sestavenými do různých tvarů a má co nejpřesněji simulovat okolní prostředí. Svou funkcí by v budoucnu mohlo nahradit dnes často využívaná zelená plátna nebo druhy zadní a přední projekce pozadí.