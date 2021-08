V Liberci se už podruhé uskutečnila Letní škola IT pro dívky

V Liberci se podruhé uskutečnila Letní škola IT, která pomáhá dívkám proniknout do tajů informačních technologií a objevit jejich kouzlo. V prostorách liberecké univerzity se 17 dívek od 14 do 19 let učilo základy grafiky, vytvářet webové stránky, naprogramovat webové aplikace, seznámily se s internetem věcí, ale dostaly možnost setkat se i se zástupci firem, aby zjistily, co práce v IT obnáší. Projekt má pomoci dívkám vstoupit do oboru, který je stále do značné míry doménou mužů, řekla ČTK vedoucí liberecké pobočky Czechitas Zuzana Heferová.

Nezisková organizace Czechitas, která letní kurzy už šestý rok v Česku pořádá, se zaměřuje na vzdělávání žen, mládeže a dětí v informačních technologiích. Na letním kurzu spolupracuje s libereckou fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.