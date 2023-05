V liberecké zoo se po 30 letech vylíhlo mládě ohroženého supa hnědého, největšího evropského dravce. Pokud se jeho odchov podaří, mezinárodní koordinátor chovu ho zřejmě doporučí k vypuštění do volné přírody. Na řadě míst v Evropě byl v minulosti sup hnědý vyhuben a i v zoologických zahradách se podle libereckého zoologa Jana Hanela množí zřídka.

"Přestože je v současné době v evropských zoologických zahradách chováno téměř 80 párů tohoto největšího evropského dravce, úspěšně se rozmnožuje pouze v deseti z nich, včetně toho z naší zoo. Jsme rádi, že náš pár se aktivně zapojuje do záchrany tohoto vzácného druhu," uvedl dnes v tiskové zprávě zoo Hanel.

Sup hnědý je největší evropský dravec s délkou těla až 115 centimetrů a rozpětím křídel až 285 centimetrů. V liberecké zoo tyto dravce s přestávkami chovají od roku 1933, do letoška byl poslední úspěšný odchov mláděte v roce 1993. Letošní mládě se vyklubalo v neděli 7. května a stejně jako u většiny dalších mláďat dravých ptáků liberecké zoo to bylo v líhni umístěné v zázemí zahrady.