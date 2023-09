V Libereckém kraji vznikla už druhá školní jídelna se samoobslužným provozem

V Libereckém kraji vznikla druhá školní jídelna se samoobslužným provozem. Pilotní provoz zahájila loni v září firma Primirest (dříve Scolarest) ve školní jídelně Masarykovy základní školy v Tanvaldu na Jablonecku, teď stejný model uplatní v jídelně soukromé Svobodné základní školy v Jablonci nad Nisou. Výhodou je, že děti se obsluhují samy a samy rozhodují, co a kolik si na talíř dají, což výrazně snižuje množství jídla. Při slavnostním otevření školy to ČTK řekl jednatel Primirestu Michal Debrecéni.

"Já jsem díky své profesi navštívil spoustu škol ve Finsku, ve Švédsku, ve Francii, Anglii a vždycky jsem jim hrozně záviděl ten přístup a tu svobodu, kterou tam děti mají. Tam jsem viděl, že když dáme dětem svobodu rozhodnout se, kolik toho chtějí sníst, tak se naučí nejen hezky chovat k tomu jídlu, naučí se i jíst věci, které u nich doma na stole možná nejsou běžné. I to byl důvod, proč jsme se tento model rozhodli přinést do České republiky," doplnil Debrecéni.

O zavedení samoobslužného výdeje obědů ve školních jídelnách usiluje iniciativa Skutečně zdravá škola, podle níž by se tak ušetřily tisíce tun potravin, minimalizovalo by to zbytečné plýtvání jídlem, což by umožnilo stravování i dětem z nízkopříjmových rodin. Nyní se školní stravování v Česku řídí vyhláškou, která kromě jiného ukládá vývařovně povinnost vydat strávníkovi určitou velikost porce, která je odvozená od průměrné měsíční spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech bez ohledu, zda to dítě sní nebo vyhodí.