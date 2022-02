Po nárazu auta do stromu dnes v Litomyšli na Svitavsku uhořeli tři mladí lidé. U auta byl ještě zraněný mladší muž. Byl opilý, policie zjišťuje, zda to byl řidič. Zraněný je v péči lékařů. ČTK to řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.