V Mostě byl odhalen památník hornických tradic

V Mostě v sobotu odhalili pomník hornických tradic a důlních neštěstí. Vznikl podle návrhu Jakuba Klašky. Slavnosti přihlíželi havíři z celého Česka, kteří se do Mostu sjeli na 25. setkání hornických měst a obcí. Průvod uniformovaných hornických spolků se poté vydal na 1. náměstí, kde pokračoval program hornickými ceremoniály, jako je předání putovního praporu či stuh. Architekt pojal dílo jako monumentální nadzvednutý zářez do terénu, symbolizující dobývání uhlí v krajině. Na tradiční setkání přijelo do Mostu kolem 350 havířů z různých míst České republiky, Slovenska a partnerského saského Marienbergu.