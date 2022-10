V Muzeu v Turnově proběhne opět mezinárodní šperkařské sympozium

Muzeum v Turnově bude od příštího týdne hostit desetidenní mezinárodní sympozium šperkařů. Koná se po čtyřleté pauze. Tvůrci v oboru autorského šperku se při nejstarší akci svého druhu na evropské půdě setkají již pošestadvacáté, uvedl organizátor Miroslav Cogan. Šperkařská sympozia pořádá muzeum v Turnově od roku 1984, představilo se na něm už přes 200 domácích a zahraničních autorů z Evropy i zámoří. V poslední dekádě se akce konala ve dvouletých cyklech, nezvykle dlouhou čtyřletou pauzu od předchozího ročníku zavinila koronavirová pandemie. Kvůli ní bylo mezinárodní setkání šperkařů v roce 2020 zrušeno. Letos by na sympozium, které bude od 4. do 14. října, mělo přijet deset šperkařů. "Zúčastní se ho jako obvykle zvučná jména z oblasti autorského šperku. Společnost bude již tradičně pestrá teritoriálně, generačně i co do škály výtvarných názorů," uvedl Cogan. Šperkaře budou moci opět zájemci z řad veřejnosti sledovat při práci, součástí akce budou i videoprezentace jednotlivých účastníků či přednášky.